В Подмосковье открываются пляжи и аттракционы

Пляжи и аттракционы со среды, 15 июля, открываются в Московской области. Об этом говорится в постановлении губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, размещенном на сайте регионального правительства.

В соответствии с документом, возобновление деятельности аттракционов разрешается с даты направления уведомления о готовности объекта к открытию в адрес областного министерства сельского хозяйства и продовольствия и местных властей, но не ранее 15 июля.

Пляжи будут доступны для посещения с условием соблюдения санэпидтребований.