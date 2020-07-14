Добыча нефти в Венесуэле упала до минимума за 80 лет

Нефтедобыча в Венесуэле на фоне экономического кризиса сократилась до минимальных за последние 80 лет показателей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление ОПЕК.

Всего в июне 2020 года республике удалось добыть 393 тыс. баррелей нефти. Этот показатель сопоставим с объемом, добытым в феврале 1943 года.

С мая по июнь добыча нефти в стране сократилась почти на 180 тыс. баррелей.

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