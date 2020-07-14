США выделили Украине для борьбы с пандемией еще $1,8 млн

Соединенные Штаты увеличили финансовую помощь Украине для борьбы с пандемией коронавируса с $15,5 млн до $17,3 млн, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление американского посольства в Киеве.

«В начале этого месяца США объявили об увеличении связанного с COVID-19 финансирования для Украины с 15,5 миллиона долларов до почти 17,3 миллиона долларов», — заявили в посольстве.

Отмечается, что деньги пойдут на покупку гуманитарной помощи, медицинского оборудования и поддержку больниц.

По последним данным, на Украине зафиксировано 54 771 случай заражений коронавирусом, погибли 1 412 человек.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 13 млн, умерли более 575 тыс. человек.

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