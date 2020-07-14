Туроператоры назвали страны, готовые принять российских туристов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала страны, которые готовы открыть границы для российских туристов, передает РИА «Новости».

По ее словам, принять россиян уже готовы Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и Арабские Эмираты.

Ломидзе отметила, что эти государства являются востребованными на российском рынке туристическими направлениями.

Однако они поставили некоторые условия для посещения, в частности турист должен иметь справку об отсутствии у него коронавируса.

Ломидзе добавила, что этот список из 8 стран может пополниться в ближайшее время. Так, в течение июля станет известно, откроет ли границы Абхазия, Испания и Италия.

Ранее стало известно, что ряд стран получили предложение от Росавиации по возобновлению авиасообщения.

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.

С 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.