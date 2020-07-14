Пульты для телевизоров приравняли к приборам для нагревания табака

Пульты дистанционного управления (ДУ) попали в категорию товаров, которые могут быть задекларированы только Центральной акцизной таможней (ЦАТ), при этом они не относятся к подакцизным. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на соответствующее письма ассоциации производителей и продавцов электроники РАТЭК министру финансов Антону Силуанову.

Пульты ДУ попали в перечень вместе с приборами для нагревания табака. Это произошло после того как начал действовать приказ Минфина, согласно которому товарам присваиваются специальные коды.

Так вышло, что под один код вместе с пультами попали и электронные сигареты, поэтому оформить ввоз пультов в Россию сейчас нельзя.

При этом в Минфине заявили, что пультов ДУ нет в списке товаров, которые должны проходить через ЦАТ. Федеральная таможенная служба направила таможню разъяснения.

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