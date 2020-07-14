«Русал» считает нужным сменить менеджмент «Норникеля»

Компания «Русал» предлагает сменить команду менеджмента «Норникеля». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее заявление «Русала».

Также «Русал» считает нужным перенести головной офис компании в Норильск и изменить отношение «Норникеля» к вопросам экологии и безопасности.

Как уточняется, такие требования возникли у «Русала» после ряда экологических аварий с участием «Норникеля».

«Русалу» принадлежит часть пакета акций «Норникеля».

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