МСП Банк одобрил более 2,5 млрд рублей для возобновления деятельности пострадавших из-за COVID-19 компаний

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, с 1 июня 2020 года одобрил более 2,5 млрд рублей финансовой поддержки под 2% годовых с возможностью полного списания кредита при сохранении 90% штата для субъектов МСП, пострадавших из-за распространения коронавируса.

Наиболее активными регионами стали Республика Башкортостан, Краснодарский и Пермский края. В отраслевой разбивке лидируют предприятия сферы услуг, на них приходится более 40% всех одобренных кредитов, далее идут транспортные компании и промышленные производства.

Финансовая поддержка для возобновления деятельности предоставляется компаниям из отраслей, пострадавших от последствий коронавируса. Для микро и малых предприятий принадлежность к отрасли определяется по основному или дополнительному ОКВЭД, для средних – по основному ОКВЭД.

Предоставленные средства компания может направить на текущие нужды, выплату заработной платы сотрудникам или погашение кредитов, взятых по программе субсидирования кредитования Минэкономразвития («программе 8,5%»), или беспроцентных кредитов для сохранения занятости.

Проценты по кредитным договорам в период с 1 июня по 1 декабря 2020 года начисляются, но не уплачиваются заемщиками. При этом кредит по ставке 2% можно полностью списать, если компания сохранит 90% штата. При сохранении 80% штата списывается 50% кредита.

«Программа кредитов под 2 % – один из наиболее эффективных инструментов, посредством нее мы решаем широкий спектр вопросов, в т.ч. задачи по сохранению занятости, восстановлению экономической деятельности, возобновлению работы предприятий. Она появилась очень своевременно в непростой для нашей экономики период и с самого начала была востребована», - отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Обеспечение в размере 85% от суммы основного долга по кредитному договору предоставляет ВЭБ.РФ. Ранее председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов отмечал: «ВЭБ.РФ активно задействован в реализации правительственных мер поддержки предприятий, предоставляя поручительства под льготные кредиты на возобновление деятельности. Для организаций развития было важно помочь предприятиям пройти наиболее острую фазу сжатия спроса, сохранить занятость и быстрее перейти и к этапу восстановления и развития».