Стало известно условие открытия Финляндии для россиян
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Финляндия готова открыть границы для российских туристов, при определенном условии. Об этом говорится на сайте Ассоциации Туроператоров России.
Так, уровень заболеваемости в России не должен превышать восьми, максимум десяти новых случаев COVID-19 на каждые 100 тыс. человек за последние две недели.
Как отмечается, ближайшая дата пересмотра возможности открытия внешних границ с Россией — 11 августа.
В настоящий момент Финляндия открывает внешние границы с рядом европейских стран. Например, с Данией, Австрией, Венгрией, Бельгией, Италией и другими.
Согласно последним данным, в России выявлено 739 947 случаев CОVID-19. При этом 512 825 человек выздоровели, 11 614 скончались.
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