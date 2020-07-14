Цены на нефть вновь снизились

Цены на нефть почти всех эталонных марок вновь снизились приблизительно на 2%, пишет «Интерфакс».

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent опустилась на 1,78%, до $41,96 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август подешевели на 2,09%, до $39,26 за баррель.

Как предполагают эксперты S&P Global Platts, цены снижаются из-за опасений новых экономических ограничений на фоне роста заражений коронавирусом. Новые ограничения уже ввели Калифорния, Филиппины, Гонконг и Австралия, где наблюдается резкий прирост случаев заболевания.

Колебания на нефтяном рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. Согласно сделке, заключенной в мае, страны-участницы соглашения ОПЕК+ сокращают добычу на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. После этого цены на нефть стали расти.

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