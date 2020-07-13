Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА «Новости».

Как сообщили в пресс-службе АГПЗ, рабочие нанесли ущерб офисным помещениям подрядной организации «Ренейссанс». Участники беспорядков задержаны сотрудниками правоохранительных органов. По факту инцидента будет проведено расследование.

Как сообщали СМИ, строителям АГПЗ несколько месяцев не выплачивали зарплату, это и стало причиной погрома.

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