Дефицит бюджета США достиг рекордного показателя за месяц

Дефицит бюджета США за июнь текущего года достиг рекордного показателя в $864 млрд, сообщает The Washington Post со ссылкой на данные американского министерства финансов.

Меры властей по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции привели к резкому увеличению новых расходов и резкому сокращению налоговых поступлений, указано в материале.

При этом общий дефицит американского бюджета за первые девять месяцев текущего финансового года (начинается в США с 1 октября. – примечание «Газеты.Ru») составил $2,7 трлн.

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