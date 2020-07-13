Путин призвал использовать исторический шанс и решить жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что у властей впервые появился шанс кардинально решить жилищный вопрос, передает РИА «Новости».

Глава государства призвал упорно работать и использовать эту возможность. Он добавил, что собственное жилье является основным условием для нормальной жизни российской семьи.

Путин поручил правительству и отдельно вице-премьеру Марату Хуснуллину уделить данному вопросу повышенное внимание.

Он назвал реалистичным план выдать жилье 5 млн семей к 2026 году. Однако он подчеркнул, что можно добиться большего, если ставить амбициозные цели.

Ранее глава государства предложил расширить условия льготной ипотеки.