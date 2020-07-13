Путин призвал использовать исторический шанс и решить жилищный вопрос
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Президент России Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что у властей впервые появился шанс кардинально решить жилищный вопрос, передает РИА «Новости».
Глава государства призвал упорно работать и использовать эту возможность. Он добавил, что собственное жилье является основным условием для нормальной жизни российской семьи.
Путин поручил правительству и отдельно вице-премьеру Марату Хуснуллину уделить данному вопросу повышенное внимание.
Он назвал реалистичным план выдать жилье 5 млн семей к 2026 году. Однако он подчеркнул, что можно добиться большего, если ставить амбициозные цели.
Ранее глава государства предложил расширить условия льготной ипотеки.