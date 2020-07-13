Регионы получат почти 70 млн рублей на развитие детских поликлиник
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Правительство России выделило почти 70 млн рублей на развитие детских поликлиник в 12 российских регионах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление кабмина.
На развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений выделено 69 268 500 рублей, указано в документе.
Средства получат Дагестан, Республика Коми, Чувашия, Краснодарской и Пермской край, Амурская, Липецкая, Новосибирская, Омская и Тверская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ и город Севастополь.
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