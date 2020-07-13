Регионы получат почти 70 млн рублей на развитие детских поликлиник

Правительство России выделило почти 70 млн рублей на развитие детских поликлиник в 12 российских регионах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление кабмина.

На развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений выделено 69 268 500 рублей, указано в документе.

Средства получат Дагестан, Республика Коми, Чувашия, Краснодарской и Пермской край, Амурская, Липецкая, Новосибирская, Омская и Тверская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ и город Севастополь.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Камбин выделяет более 33 млрд рублей регионам на новые места в больницах

— Минфин выделит средства регионам для борьбы с COVID-19