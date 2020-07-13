Кудрин определил главный риск финансового рынка России
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Одним из основных рисков на финансовом рынке России является доминирование крупных государственных институтов, уверен глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом сообщает РИА «Новости».
В настоящее время Россия занимает 120 место среди мировых стран по устойчивости финансовой системы, отметил Кудрин.
По его словам, такое низкое положение объясняется обилием различных рисков при работе в финансовом секторе, одним из главных является доминирование крупных государственных институтов.
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