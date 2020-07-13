Кудрин определил главный риск финансового рынка России

Одним из основных рисков на финансовом рынке России является доминирование крупных государственных институтов, уверен глава российской Счетной палаты Алексей Кудрин. Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время Россия занимает 120 место среди мировых стран по устойчивости финансовой системы, отметил Кудрин.

По его словам, такое низкое положение объясняется обилием различных рисков при работе в финансовом секторе, одним из главных является доминирование крупных государственных институтов.

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