Матвиенко сочла провокацией заявления о деноминации рубля
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Заявления о возможном проведении деноминации рубля являются провокацией, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Считаю это абсолютной провокацией каких-то недобросовестных людей», — отметила Матвиенко.
Ранее с идеей провести в стране стократную деноминацию выступил российский аналитик и руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. По его мнению, такая реформа необходима по причине сильного роста наличных денег у граждан России.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не намерен проводить деноминацию.
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