Матвиенко сочла провокацией заявления о деноминации рубля

Заявления о возможном проведении деноминации рубля являются провокацией, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Считаю это абсолютной провокацией каких-то недобросовестных людей», — отметила Матвиенко.

Ранее с идеей провести в стране стократную деноминацию выступил российский аналитик и руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. По его мнению, такая реформа необходима по причине сильного роста наличных денег у граждан России.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не намерен проводить деноминацию.

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