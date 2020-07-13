ФСБ проводит обыски в администрации Кирова по делу о превышении полномочий

Следственный комитет совместно с региональным УФСБ проводят обыски в администрации Кировской области по делу о превышении должностных полномочий при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию недостроенного объекта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного СК.

«В администрации города Кирова следователями совместно с сотрудниками УФСБ России по Кировской области проводятся обыски, изымается документация, имеющая значение к данному уголовному делу», — говорится в сообщении.

По версии силовиков, в 2018 году несколько чиновников в администрации области выдали разрешение застройщикам на ввод в эксплуатацию объекта, который не был достроен.

Подробности уголовного дела уточняются.