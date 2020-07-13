Мишустин рассказал о плане по восстановлению экономики России

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об общенациональном плане восстановления экономики страны после эпидемии коронавируса.

Он сообщил, что в документе прописана часть общественно значимых результатов нацпроектов, а также траектория движения к основным показателям достижения ключевых национальных целей в ближайшие годы.

«Общенациональный план - это по сути переходный документ от антикризисных мер к развитию», — сказал Мишустин.

По словам главы кабмина, также потребуется дополнительное планирование и изменение разных стратегических документов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. Правительству было необходимо предоставить план к 1 июня.

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