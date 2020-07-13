В Самарской области женщина получила квитанцию за свет на 30 млрд рублей
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Жительница Самарской области получила квитанцию за электроэнергию от местного поставщика на 30,4 млрд руб. из-за технической ошибки, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу «ЭнергосбыТ Плюс».
«Счет на такую сумму компания не выставляла. Ошибка произошла на стороне платежного сервиса «Квартплата 24»: при отображении номер лицевого счета и начисления отображались как сумма», — заявили в пресс-службе.
В настоящее время неисправность полностью устранена, отметили в компании.
Ранее женщина опубликовала в сети фото квитанции за электроэнергию с указанной суммой долга в 30 432 243 018 руб. 90 коп.
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