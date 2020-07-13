Путин: главная задача для экономики — стабильность доходов граждан
Президент РФ Владимир Путин заявил, что главной задачей на фоне экономических трудностей является поддержка занятости и стабильности доходов граждан России, сообщает РИА «Новости».
«На фоне объективных экономических трудностей, которые возникли в последнее время в связи с этой пандемией, главное — поддержать занятость и доходы наших граждан», — сказал президент.
Он отметил, что принятый пакет мер поддержки экономики весной текущего года стал беспрецедентным.
По его словам, Россия использовала на его реализацию большое количество ресурсов.
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