Путин: главная задача для экономики — стабильность доходов граждан

Президент РФ Владимир Путин заявил, что главной задачей на фоне экономических трудностей является поддержка занятости и стабильности доходов граждан России, сообщает РИА «Новости».

«На фоне объективных экономических трудностей, которые возникли в последнее время в связи с этой пандемией, главное — поддержать занятость и доходы наших граждан», — сказал президент.

Он отметил, что принятый пакет мер поддержки экономики весной текущего года стал беспрецедентным.

По его словам, Россия использовала на его реализацию большое количество ресурсов.

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