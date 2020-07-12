Белоруссия создаст новый лоукостер

Белоруссия планирует создать новую низкобюджетную авиакомпанию, заявил министр транспорта и коммуникаций страны Алексей Авраменко. Об этом сообщает «БелТА».

«Мы задумались о создании второй белорусской более бюджетной авиакомпании для развития конкуренции и перевозок пассажиров», — рассказал Авраменко.

Лоукостер будет создан в аэропорту белорусского Гродно, отметил министр. Он добавил, что решения о развитии данной идеи будут приняты в ближайшее время.

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