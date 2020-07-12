Россияне не будут платить за установку электросчетчиков

Россияне смогут сэкономить от 5 до 20 тысяч рублей при покупке и установке счетчиков. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минэнерго.

Так, с потребителей снимается вся ответственность за обслуживание и поверку электросчетчиков.

«С 2022 года будут устанавливаться только интеллектуальные приборы учета электроэнергии. Рядовым потребителям «умные» приборы учета позволят онлайн следить за показаниями, при этом их можно будет также проверить на самом счетчике», — рассказали в Минэнерго.

Данные будут в автоматическом режиме отправляться энергокомпании.

Приборы учета будут фиксировать уровень напряжения и частоту, позволяя потребителем самостоятельно следить за качеством электроэнергии. Также будет возможно дистанционно поменять тариф без замены прибора учета.

В Минэнерго считают, что внедрение интеллектуальных приборов учета не приведет к росту тарифов. В министерстве отмечают, что экономия будет достигать 70-80 млрд рублей в год в текущих ценах.

Отмечается, что на данный момент такое решение принято только по электросчетчикам, установка и поверка считчиков воды по-прежнему остается в обязанностях россиян.

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