Трамп заявил о разработке США самого крупного ледокола в мире

США разрабатывают самый крупный ледокол в мире. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время своего визита в штаб-квартиру Южного командования ВС Соединенных Штатов в штате Флорида, передает ТАСС.

«Мы собираемся и попытаемся создать, если сможем, еще 10 ледоколов. У нас сейчас только один, а у России - 40», — сказал глава Белого дома.

По его словам, в настоящее время США обсуждают возможность строительства ледоколов по низкой цене.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— На Дальнем Востоке началось строительство мощнейшего в мире ледокола «Россия»