Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод «Голубой поток», который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Утверждается, что газопровод ушел в мае на техническое обслуживание и должен был возобновить работу в конце месяца. Однако функционирование «Голубого потока» до сих пор так и не началось.

Источники полагают, что причиной простаивания газопровода стало то, что Турции хватает объемов газа от «Турецкого потока».

«Нет смысла использовать оба газопровода», — считает один из источников.

Газопровод «Голубой поток» построили в 2002 году. Он имеет проектную мощность почти в 2 раза меньше, чем у «Турецкого потока», — около 16 млрд куб. м газа/год.

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