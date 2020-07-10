Путин заявил о продолжении противостояния на мировой экономической арене

Президент РФ Владимир Путин заявил, что противостояние между государствами на международной экономической арене будет продолжаться. Об этом он заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

«Для меня очевидно, что противостояние на международной экономической арене будет продолжаться», — сказал Путин.

Он также добавил, что при этом, защищая свои интересы, россияне не должны выглядеть «как придурки» или «сумасшедшие», которым «в руки попалась бритва».

Президент также счел недопустимым поносить международных партнеров «неудобоваримыми выражениями».

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