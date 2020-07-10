Интерес к ресторанам после карантина в Москве вырос на 510%

Москвичи после снятия режима самоизоляции стали в шесть раз чаще интересоваться походами в рестораны. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе картографического сервиса 2ГИС.

В целом по стране за первую неделю июля информацию о ресторанах находили на картах около 650 тысяч раз. Этот показатель почти в два раза превысил цифры за аналогичный период в июне. В крупнейших городах России поиск ресторанов вырос в три раза.

Абсолютным лидером стала Москва – в столице поиск ресторанов вырос в шесть раз (на 510%). Во многом это связано с тем, что с 16 июня в городе возобновили работу летние веранды.

В тройку лидеров также вошли Ростов-на-Дону (+380) и Санкт-Петербург (+315%). В этих городах летние веранды открылись с 29 июня.

Наименьший интерес к ресторанам проявляли жители Уфы (+42%), Красноярска (+23%) и Новосибирска (+12%).

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