Интерес к ресторанам после карантина в Москве вырос на 510%
Москвичи после снятия режима самоизоляции стали в шесть раз чаще интересоваться походами в рестораны. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе картографического сервиса 2ГИС.
В целом по стране за первую неделю июля информацию о ресторанах находили на картах около 650 тысяч раз. Этот показатель почти в два раза превысил цифры за аналогичный период в июне. В крупнейших городах России поиск ресторанов вырос в три раза.
Абсолютным лидером стала Москва – в столице поиск ресторанов вырос в шесть раз (на 510%). Во многом это связано с тем, что с 16 июня в городе возобновили работу летние веранды.
В тройку лидеров также вошли Ростов-на-Дону (+380) и Санкт-Петербург (+315%). В этих городах летние веранды открылись с 29 июня.
Наименьший интерес к ресторанам проявляли жители Уфы (+42%), Красноярска (+23%) и Новосибирска (+12%).
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