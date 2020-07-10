Официальный курс евро на выходные составил 80,27 рубля

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Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился, а доллара — поднялся, следует из данных данных ЦБ России.

Курс доллара, установленный Банком России, вырос на 34,98 коп. и составил 71,2298 руб.

Официальный курс евро уменьшился на 14,45 коп., до 80,2689 руб.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 12,74 коп. — 75,2974 руб.

На открытии торгов в пятницу, 10 июля, рубль снижался к доллару и евро.

Узнать подробный курс евро можно на странице «Котировки».

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