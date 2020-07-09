Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
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Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
В частности, авторы проекта предлагают приравнять социальную доплату к среднегодовому прожиточному минимуму на душу населения в субъекте страны за предыдущий год.
Если законопроект будет принят, изменения вступят в силу с 1 января следующего года.
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