Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.

В частности, авторы проекта предлагают приравнять социальную доплату к среднегодовому прожиточному минимуму на душу населения в субъекте страны за предыдущий год.

Если законопроект будет принят, изменения вступят в силу с 1 января следующего года.

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