Ростуризм представит план по развитию внутреннего туризма
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Ростуризм к осени представит план по развитию внутреннего туризма, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Об этом пишет ТАСС.
«Мы ожидаем, что к осени Ростуризм свои предложения в правительство о такой национальной программе (по развитию внутреннего туризма) подготовит», — сказал Чернышенко.
Вице-премьер выразил надежду, что это даст толчок к развитию туризма. Ранее Ростуризм получил поручение по созданию соответствующего национального проекта.
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