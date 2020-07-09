Ростуризм представит план по развитию внутреннего туризма

Ростуризм к осени представит план по развитию внутреннего туризма, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Об этом пишет ТАСС.

«Мы ожидаем, что к осени Ростуризм свои предложения в правительство о такой национальной программе (по развитию внутреннего туризма) подготовит», — сказал Чернышенко.

Вице-премьер выразил надежду, что это даст толчок к развитию туризма. Ранее Ростуризм получил поручение по созданию соответствующего национального проекта.

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