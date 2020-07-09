В Москве курьерам выплатили долг по зарплате в девять миллионов рублей

В Москве курьерам выплатили долг по зарплате в 9 млн руб., пишет ТАСС со ссылкой на представителя ГУ СК по столице Юлию Иванову.

«К настоящему времени погашена задолженность по невыплаченной заработной плате перед 325 работниками в общей сумме свыше 9 млн руб.», — сказала Иванова.

Отмечается, что долг возник потому, что сервис доставки еды перевел деньги партнеру-логисту, который должен был выплатить зарплаты, но позже перестал выходить на связь. Сейчас идет налоговое разбирательство.

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