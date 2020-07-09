В АТОР сочли «странным» список стран, которые могут открыться первыми

В Ассоциации туроператоров России сочли странным составленный Роспотребнадзором предварительный список разрешенных для полетов стран. Об этом сообщает «Интерфакс».

Так, в АТОР отметили, что в возобновлении авиасообщения наиболее важным является принцип взаимности, которому соответствуют не все из предложенных государств. В пример ассоциация привела Китай.

В таком случае, по мнению представителей ассоциации, в список могут войти лишь Вьетнам, Шри-Ланка и Монголия. Однако в этих странах сейчас наблюдается вспышка бубонной чумы.

При этом в АТОР также подчеркнули, что данные предложения Роспотребнадзора пока носят промежуточный характер и будут доработаны.

До этого Роспотребнадзор предложил возобновить авиасообщение с некоторыми странами Европы и Азии.