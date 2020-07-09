Официальный курс евро достиг 80,41 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный Центробанком России на пятницу, 10 июля, повысился на 0,7 копейки и составил 80,4134 рубля. Соответствующие данные опубликованы на сайте ЦБ.

Официальный курс доллара снизился на 35,79 копейки и достиг 70,88 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам на 10 июля, уменьшилась по сравнению с показателем на 9 июля на 19,36 копейки, составив 75,17 рубля.

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