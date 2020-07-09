Российская туротрасль потеряла 1,5 трлн рублей из-за COVID-19
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев заявил, что на восстановление туротрасли России потребуется как минимум полтора года, в период пандемии коронавируса она потеряла порядка 1,5 трлн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, сейчас ситуация начала меняться к лучшему.
«Мы надеемся, что туризм и в этом году тоже сможет стать одним из драйверов российской экономики, как он, в принципе, и должен быть», — сказал Игнатьев.
Он отметил, что согласно статистике, 80% россиян предпочитают летом отдыхать у моря, поэтому в России в первую очередь открылись Крым и Сочи после улучшения эпидемиологической ситуации.
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