Выдачи POS-кредитов в Почта Банке в мае и июне вернулись к уровню прошлого года

По итогам мая и июня объем выдач POS-кредитов в Почта Банке сравнялся с показателями июня прошлого года, говорится в пресс-релизе, поступившем в четверг, 9 июля, в «Газету.Ru».

Так, в мае объем выдач в Почта Банке увеличился на 78% по сравнению с апрелем, при этом рынок вырос лишь на 59% (данные FRG). Характерно, что падение рынка POS-кредитования за 5 месяцев 2020 года по отношению к 5 месяцам 2019 года составило минус 31%, а вот объемы выдач POS-кредитов в Почта Банке за этот же период снизились лишь на 9% (год к году), что втрое меньше падения рынка.

Портфель выданных банком POS-кредитов в мае достиг 42 млрд рублей.

Более того, согласно данным FRG, начиная с марта Почта Банк вышел на первое место по объему выдач POS-кредитов, увеличив долю в структуре выдач рынка до 27,5%, а по сравнению с прошлым годом доля банка в сегменте выросла на 83%.

«Можно говорить о постепенном восстановлении спроса на POS-кредиты, этот сегмент, пожалуй, восстанавливается быстрее остальных на банковском рынке, — констатировал вице-президент, директор по развитию партнерской сети Почта Банка Андрей Павлов. — Сейчас оживление спроса объяснятся в первую очередь двумя факторами — отложенным покупательским спросом и общим падением доходов в связи со снижением заработной платы или потерей работы».

При этом, по словам Павлова, в целом рынок еще не вернулся к показателям прошлого года.

«Мы начали развитие в POS-сегменте всего несколько лет назад практически с нуля и за короткое время обогнали многих конкурентов, которые к тому времени уже много лет работали в этой нише как на федеральном уровне, так и на региональном, — напомнил он. — Наши амбиции – выйти на лидерскую позицию в POS-сегменте и прочно закрепиться на ней».

Опережающий рынок рост показателей Почта Банка обусловлен несколькими факторами: выстраиванием прочных отношений и взаимовыгодных условий сотрудничества с партнерами-ритейлерами, фокусом на онлайн-продажах POS-кредитов и целым рядом технологических внедрений в этом канале, а также запуском уникальной для POS-сегмента программы «Легкий платеж», которая позволяет в первые 2-6 месяцев после оформления кредита на товар выплачивать только проценты по нему без основного долга.