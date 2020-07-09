В ОП предложили запретить продажу алкоголя в вагонах-ресторанах
Член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкогольных напитков на железнодорожном транспорте. Письмо с инициативой он направил министру транспорта Евгению Дитриху, передает RT.
Хамзаев напомнил, что употребление спиртных напитков в поездах законодательно запрещено. При этом есть исключение – вагоны-рестораны, где могут продаваться напитки крепостью до 16,5%.
Также общественник отметил, что иногда посетители вагонов-ресторанов устраивают пьяные дебоши, в том числе с применением силы.
«В целях повышения комфортности и безопасности путешествий на железнодорожном транспорте прошу вас рассмотреть возможность введения запрета на реализацию в вагонах-ресторанах любой алкогольной продукции», — сказано в письме Хамзаева.
Кроме того, член общественной палаты считает, что необходимо усилить контроль за пассажирами, которые употребляют в поезде алкоголь, приобретенный заранее.
Тех пассажиров, которые дважды попались на употреблении алкоголя в поездах в течение календарного года, необходимо лишать права пользоваться железнодорожным транспортом, считает Хамзаев.
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