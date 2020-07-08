Помпео заявил, что США больше не желают финансировать ВОЗ

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американское правительство больше не намерено финансировать Всемирную организацию здравоохранения, несмотря на предписание для страны платить взносы до момента выхода из нее. Об этом он заявил во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале Госдепартамента.

«Мы все сделаем правильно. Президент предельно ясно дал понять, что мы не будем брать на себя финансирование организации, которая исторически была некомпетентной и не выполняла своих основных функций», — сказал Помпео.

Во вторник, 7 июля, президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о выходе страны из ВОЗ. До этого он заявлял, что США прекращает отношения с ВОЗ, так как организация «отказалась проводить требуемые реформы». Американский лидер также обвинил ВОЗ в сокрытии масштабов эпидемии коронавируса в интересах КНР.

Согласно правилам организации, страна, решившая покинуть ее, обязана уведомить руководство об этом за один год и платить взносы в течение всего этого времени.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 11 млн, за все время от коронавируса умерли более 500 тыс. человек.

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