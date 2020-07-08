Власти снизили издержки бизнеса ради сохранения занятости, заявил Мишустин

Российские власти постарались в максимальной степени снизить затраты бизнеса во имя сохранения рабочих мест и гарантированной выплаты зарплаты, заявил в среду, 8 июля, премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Предприниматели получили отсрочки по налогам и социальным взносам, выплате кредитов», — цитирует ТАСС главу правительства.

Кроме того, было организовано предоставление льготных кредитных ресурсов субъектам малого и среднего бизнеса.

Также был подготовлен проект общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, а также рост экономики.

Приоритетными были названы меры, ставящие своей целью поддержание доходов россиян, как работающих, так и временно оставшихся без работы, а также семей с детьми.