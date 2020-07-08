Рестораны, бары и кафе в Подмосковье заработают с 25 июля
Все заведения общепита, в том числе бары и рестораны, возобновят работу в полном объеме в Подмосковье 25 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление, подписанное губернатором региона Андреем Воробьевым.
В документе последний день приостановки работы этих заведений установлен 24 июля.
Ранее в регионе начали работать торговые центры, а также зоопарки и магазины любой площади, закрытые из-за ситуации с коронавирусом.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 530 тыс. человек.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В Подмосковье уличные мероприятия могут разрешить с 27 июля