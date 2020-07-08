Кинотеатры Москвы могут заработать 1 августа
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Кинотеатры Москвы могут возобновить работу с 1 августа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на советника президента РФ по культуре Владимира Толстого.
По его словам, предстоит пока разработать модель привлечения людей в кинотеатры, так как на данный момент прогнозируемая посещаемость составляет 20%.
Также решается вопрос о том, какой контент представить зрителям.
Толстой отметил, что необходима большая, комплексная система мер, учитывающая все нюансы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Кинотеатры Москвы могут открыться 1 августа