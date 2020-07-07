Оценен ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Россия может потерять более €50 млрд в случае введения в Европе углеродного налога. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК
со ссылкой на презентацию аудиторской компании KPMG.
Налог предполагает обложение сборами товаров, при производстве которых происходят выбросы углекислого газа в атмосферу.
KPMG представила три сценария введения углеродного налога в ЕС.
Согласно самому оптимистичному, налог будут взимать с разницы между фактическими выбросами СО2 при производстве товаров и эталонным объемом ЕС. Нагрузка на экспортеров составит порядка €6 млрд.
В базовом варианте налог будет распространяться только на прямые выбросы парниковых газов. В таком случае ущерб поставщиков из России составит около €33,3 млрд.
При худшем сценарии потери экспортеров могут составить €50,6 млрд. Это случится, если налог будет взиматься не только на прямые выбросы при производстве, но и на косвенные — из источников, принадлежащих другим организациям, но связанных с деятельностью поставщика.
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