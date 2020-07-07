Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отмененные рейсы

Правительство утвердило постановление, которое разрешает выдавать гражданам ваучеры вместо возврата денег за авиабилеты. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно постановлению, в условиях режима повышенной готовности или ЧС авиакомпания может выдать ваучер сроком до трех лет. Пассажир получает право приобрести новый билет по любому направлению на потраченную ранее сумму.

При этом по истечении трех лет перевозчик обязан вернуть пассажиру деньги, если тот ваучером не воспользовался.

Некоторые льготные категории граждан могут получить средства и до этого срока.

Ранее стало известно, что Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами в конце марта из-за пандемии COVID-19. Исключение составляют рейсы, которыми граждан вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые и санитарные перелеты.