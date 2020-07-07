Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.

По его словам, в России слишком оптимистичные прогнозы относительно кризиса. Многие считают, что дно уже достигнуто, а в Европе даже начался выход из кризиса.

Однако, как считает Дворкович, худшее еще впереди. Особенно трудно придется малому и среднему бизнесу. Этот сегмент столкнется с основными проблемами к осени, считает он.

Последние несколько месяцев малый и средний бизнес, по словам Дворковича, просто терпел и надеялся на лучшее. Однако в ближайшее время такие предприятия начнут закрываться. В конечном итоге выживут самые сильные.

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