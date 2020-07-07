Иран сократил нефтяную добычу до минимума за 40 лет из-за почти заполненных хранилищ, пишет Reuters.

«Иран снизил добычу нефти до самого низкого уровня за последние четыре десятилетия, поскольку резервуары для хранения и судна-хранилища почти полностью заполнены из-за падения экспорта и снижения объемов нефтепереработки», — сообщает издание.

Отмечается, что это произошло из-за коронавируса.

По подсчетам агентства, добыча нефти в июне составила 1,9 миллиона баррелей в день, что почти в два раза ниже прошлогоднего показателя и ниже уровня 1981 года. Также сократилась и переработка нефти до 1,4 миллиона баррелей. В феврале этот индикатор находился на уровне 1,8 миллиона баррелей в день.

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