ФРГ выделяет €2 млн на разминирование территорий Донбасса

ФРГ выделяет €2 млн на проекты по разминированию и очистке территорий на Донбассе от неразорвавшихся боеприпасов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу германского посольства на Украине.

Берлин направит дополнительные средства на деятельность фонда Halo Trust в Восточной Украине.

В посольстве отмечают, что германское правительство в период с 2016 по 2019 год выделило на деятельность указанного фонда до €3,7 млн.

«На Украине удалось разминировать уже пяти млн кв. м. территории, безопасно изъяв при этом 1,7 тыс. мин, зарядов, остатков боеприпасов и других взрывоопасных предметов», — говорится в сообщении.

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