Немецкий посол выразил уверенность в завершении строительства «Севпотока — 2»
Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр сроки окончания строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.
Дипломат напомнил о решении Дании о продолжении строительства проекта, которое назвал «позитивным моментом».
По его мнению, строительство газопровода завершится «пусть и с задержкой».
Он также добавил, что проект санкций США в отношении стран-участников «Севпотока — 2» не повлияли на отношение немецких властей к газопроводу.
Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
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