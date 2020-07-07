Немецкий посол выразил уверенность в завершении строительства «Севпотока — 2»

Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр сроки окончания строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат напомнил о решении Дании о продолжении строительства проекта, которое назвал «позитивным моментом».

По его мнению, строительство газопровода завершится «пусть и с задержкой».

Он также добавил, что проект санкций США в отношении стран-участников «Севпотока — 2» не повлияли на отношение немецких властей к газопроводу.

Строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.

Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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