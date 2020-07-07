PNK group создает крупнейший в РФ инвестфонд индустриальной недвижимости
Российский девелопер промышленных объектов PNK group объявляет об открытии инвестиционного фонда индустриальной недвижимости PNK rental, направленного на получение дохода от арендных платежей. Уже на начальном этапе группа готова вложить в активы фонда промышленные здания стоимостью более 10 млрд рублей.
Как говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru» во вторник, 7 июня, фонд будет формироваться из новых, уже сданных в долгосрочную аренду зданий, построенных по международным стандартам.
Отмечается также, что ежегодный прирост активов фонда может составить более 10 млрд руб.
«В нашем фонде только высокотехнологичные индустриальные здания класса А+, арендаторами которых являются российские и международные компании из самых разных областей экономики, — говорит директор управляющей компании Дмитрий Пилевин. — Наши инвесторы вкладывают деньги одновременно во все здания фонда в равных пропорциях».
Подобная диверсификация делает инвестиции в PNK rental более защищенными с точки зрения риска, уверен он.
При этом, по словам Пилевина, долгосрочные договоры аренды и стабильно растущий спрос на современные производственные и складские здания приносят стабильную доходность как от арендных платежей, так и от роста стоимости этих объектов.
Кроме того, в пресс-релизе отмечается, что PNK group является основным соинвестором фонда на постоянной основе и будет давать фонду преимущественное право на приобретение лучших объектов, уже заполненных арендаторами.
Срок инвестиций носит не обязательный, а рекомендательный характер и составляет 5 лет, при этом срок действия фонда не ограничен. Целевая доходность от аренды индустриальных зданий - 11,5% годовых.
Кроме того, клиентам PNK rental предлагается на выбор две схемы инвестирования: с ежеквартальными выплатами полученных доходов или с их реинвестированием.
Весь процесс работы с инвесторами организован в режиме онлайн на сайте pnkrental.ru. Минимальный размер инвестиций - 3000 рублей, максимальный — не ограничен. Уже летом этого года паи фонда также станут доступны на Московской бирже.