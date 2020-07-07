Жители Москвы и Кубани больше других боятся потерять работу

Жители Москвы, Петербурга и Краснодарского края больше других боятся потерять работу на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования ежеквартального «Национального индекса тревожностей» в коммуникационной компании КРОС.

Индекс показывает доминирующие в обществе тревоги и фобии, которые формируются прессой и жизненным опытом россиян. Исследование проводится на основе анализа СМИ и социальных медиа.

«Краснодарский край наряду с Санкт-Петербургом и Москвой входит в тройку регионов, жители которых больше всего боятся потери работы и доходов на фоне ограничительных мер из-за коронавируса», — говорится в исследовании.

Так, в СМИ и социальных медиа в этих регионах отмечается высокий уровень тревожности из-за потери работы и доходов, а также из-за разорения предприятий малого и среднего бизнеса.

Кроме того, потерять работу боятся жители Ярославской, Самарской, Свердловской и Мурманской областей.

Анализ сообщений в социальных сетях показал, что жители Москвы, Петербурга, Новосибирской области и Краснодарского края опасаются изменения образа жизни.

Лидерами по тревожности из-за сорванного в этом году отпуска оказались Краснодарский край и Крым.

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