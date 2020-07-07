Правительство не одобрило проект о повышении суммы вкладов, с которых будет взиматься налог

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала законопроект ЛДПР, предлагающий увеличить с 1 до 5 млн рублей сумму вкладов, с которых будет взиматься налог. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проект заключения правительства.

Парламентарии решили внести изменения в закон, которым устанавливается взимание НДФЛ с доходов граждан по вкладам и облигациям. Налог в 13% будет взиматься с общей суммы годовых доходов россиянина по вкладам сверх той, которую он получил бы, разместив на год 1 млн рублей под ключевую ставку Банка России. Новый закон вступит в силу в 2021 году.

Так, парламентарии предложили увеличить сумму, используемую для расчета размера процентных доходов по вкладам в баках, исключаемых при налоге на доходы физлиц, с 1 млн до 5 млн рублей.

»Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — сказано в проекте заключения кабмина.

В документе уточняется, что реализация предложения приведет к сокращению поступлений сумм налога на доходы граждан в отношении доходов в виде процентов по вкладам в банках.

Ранее президент России Владимир Путин в обращении к нации предложил ввести НДФЛ 13% на процентные доходы по вкладам свыше 1 млн руб. В Кремле пояснили, что нововведение коснется менее 10% вкладчиков в стране.

Позже премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что налог распространяется только на проценты от вкладов, а не на сами депозиты. Кроме того, он будет взиматься с процентных доходов свыше 60 тыс. руб.

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