В России могут продлить налоговые каникулы для ряда ИП до 2022 года

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект о продлении действия налоговых каникул для ряда индивидуальных предпринимателей из-за пандемии коронавируса до 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Парламентарий направит проект на имя премьер-министра России Михаила Мишустина во вторник, 7 июля.

В пояснительной записке отмечается, что кризис, возникший на фоне коронавируса, замедлил рост предпринимательской деятельности. Так, Кутепов предлагает продлить налоговые каникулы для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научных сферах, применяющих упрощенную или патентную систему налогообложения, на один год – до 1 января 2022 года.

Срок действия налоговых каникул истекает в конце 2019 года.

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