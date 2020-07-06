Турция может стать дешевле для россиян

Турция может стать доступнее для россиян из-за отсутствия туристов из Германии. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Немецкое правительство в текущем году рекомендовало гражданам воздержаться от поездок в Турцию до 31 августа из-за рисков коронавируса. Следом туроператоры страны сняли все программы по Турции.

Подобную позицию заняли Нидерланды и Швейцария. Россия также пока не возобновила авиасообщение с Турцией. Однако, по оценке российских туроператоров, если это произойдет, то отсутствие немецких туристов пойдет на пользу рынку России.

Как считают эксперты, основным плюсом для россиян станет доступность номеров в популярных отелях. Кроме того, им будут делать спецвыгодные предложения, чтобы быстрее восполнить дефицит туристов с других рынков и гарантировать загрузку своего номерного фонда.

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