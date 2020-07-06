В Кузбассе шахтерам выплатили долг по зарплате в 45 млн рублей

В Кузбассе после вмешательства прокуратуры шахтерам выплатили долг по зарплате в размере 45 миллионов рублей, пишет надзорное ведомство.

«В результате принятых мер в настоящее время уже погашена задолженность на сумму 45 млн. 276 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что общий долг перед 713 шахтерами за два месяца превысил 75 млн рублей. По итогам рассмотрения административных дел, исполнительного директора обязали выплатить штраф в 12 тысяч рублей, юридическое лицо — в 40 тысяч рублей.